Valeria Ros presenta en el plató de Zapeando durante su sección 'Lo que compras y lo que te llega', "la mejor compra del 2021". Se trata de una web en la que se puede personalizar los rollos de papel higiénico.

"He pensado en poner la cara de una persona que me hace partirme el culo", destaca Valeria Ros, que muestra el rollo de papel higiénico que ha comprado con la cara de Dani Mateo. "Echando un vistazo a mi Twitter, si sacamos esto al mercado me retiro. Ganaré más que en toda mi vida en televisión, ¡esto lo puede petar muy fuerte", destaca el propio presentador. Incluso, Lorena Castell se suena los mocos en directo con su cara: "Mira, Dani. No voy a estar tan cerca de tus labios jamás". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.

