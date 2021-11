¿Qué zapeador o zapeadora haría cualquier cosa por dinero? María Gómez se enfrenta a esta pregunta 'heavy' de un espectador en el plató de Zapeando, donde realiza un cómico ranking sobre sus compañeros. La catalana, además, se coloca en segundo lugar entre los zapadores que más cosas harían por dinero, eso sí, empatada con Valeria Ros.

¿Por qué coloca a Ros y a ella misma en esa posición? Gómez lo tiene claro: "Nosotras estamos en otro nivel de sueldo y lo tenemos que coger todo". Aunque Valeria Ros está de acuerdo con su compañera, también quiere dejar claro qué es eso que no haría nunca por dinero: "El perrito no lo hago". Pero, ¿qué es el perrito? Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia la sincera respuesta de la vasca que deja alucinados a sus compañeros, sobre todo a Quique Peinado, que no da crédito. "¡Pero bueno!", afirma sorprendido el zapeador.

Valeria Ros sorprende al confesar quién tiene más sexo en Zapeando

Un espectador pone en apuros a Valeria Ros al realizarle una de las ya tradicionales preguntas 'heavys' del programa. ¿Quién es el zapeador que más sexo tiene? ¿y el que menos? Descubre su respuesta en este vídeo.