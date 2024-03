Pablo López estuvo ayer en 'El Hormiguero', donde compartió algunos de los sueños más extraños que tiene cuando está de gira, como soñar que le ficha el Real Madrid o que Freddy Mercury le cocina con su abuela macarrones con tomate. Sin embargo, asegura, en los partidos de fútbol está en el banquillo y el líder de Queen es una figura de cartón. "Tiene sueños con un presupuesto muy ajustadito", comenta Miki Nadal.

"Yo sueño que me lío con una tía increíble y hasta en el sueño me dice que no", confiesa Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas, que afirma que tiene un sueño que se repite en otras personas: "Un día vas a la universidad y descubres que te falta una asignatura y tienes que volver". En el caso de Isabel Forner, explica que tiene parálisis del sueño y "sentía que mi espíritu se elevaba y veía mi cuerpo".

Valeria Ros asegura que su sueño "es más gore todavía": "En mi primera relación teníamos un bulldog inglés y soñaba que mi relación era el bulldog inglés y mi novio era el perro", explica. "¿Te imaginas que recoges las cacas a tu novio y te gusta?", le responde Quique Peinado. Miki señala que lleva sin fumar 8 años, pero que sueña que "fumo y lo dejo cuando quiero".