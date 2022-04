Valeria Ros se enfrenta a la pregunta 'heavy' de una espectadora, que le pregunta por quién de los zapeadores es más soberbio. "Yo no soy una persona arrogante ni soberbia", destaca Lorena Castell, que afirma que es chula porque ha nacido chula. Valeria Ros coloca rápidamente en primer lugar a Miki Nadal como el más soberbio y prepotente.

"Con un ser tan inferior como tú como para no serlo", contesta 'picado' Miki Nadal, que no da crédito de que su compañera le haya colocado como el más soberbio del plató. "Cuando se apagan las cámaras o dan el plano a otra persona, Miki grita callado y a mí me desconcentra", explica Valeria Ros, que reconoce que su compañero le habla mal: "Me dices, qué quieres, por qué me miras". Y es que Miki Nadal se defiende afirmando que Valeria Ros le mira mucho durante el programa. En segundo lugar, Valeria Ros coloca a Dani Mateo como el más chulo: "A Dani no le puedes contar nada porque él ha vivido ya, es un chulo... ha vivido la tuya y la del público". Después de Miki Nadal y Dani Mateo, Valeria Ros coloca a Quique Peinado, del que afirma que "no es envidioso", pero sí soberbio.