María Gómez muestra un vídeo que ha logrado hacerse viral en redes gracias a la cómica situación que presenta. Está protagonizado por un perrito que ha decidido hacer una travesura que le costará un buen dolor de cabeza.

Como se puede ver en las imágenes, una mujer descubre una botella de alcohol vacía. La chica recorre la casa intentando descubrir qué ha podido pasar. En un momento dado le pide a su perro que la acompañe.

El can se levanta pero no puede andar de manera coordinada. La chica, entre risas, afirma que su perro está borracho y no sabe qué puede hacer.