Carla Pulpón aprovecha su visita a Zapeando para preguntar a los zapeadores su momento más vergonzoso en la tele. Torito, que durante muchos años ha sido reportero, tiene muchas anécdotas al respecto pero recuerda especialmente el día que Miguel Bosé lo echó de una rueda de prensa.

El zapeador explica que decidió acudir a la rueda de prensa con falda como una manera de hacer un homenaje al cantante. "Quería rememorar el momento de 'Bandido', que fue muy famoso", apunta Torito. "Pero parece que no le gustó la trama que yo llevase falda", añade. "Me llamó cerdo y me dijo que hasta que no me quitase la falda no volvía a la rueda de prensa", explica.

Torito decidió quitársela y se quedó en calzoncillos. "Me echaron de la rueda de prensa por la falda", concluye. "Desde ese día yo nunca más he entrevistado a Miguel Bosé", cuenta. Los zapeadores alucinan un poco con la anécdota de Torito ya que lo consideran "un homenaje".

Esto ha provocado que cada vez que el reportero ha visto al cantante baje el micro en señal de protesta. "Los reporteros tenemos que tratar bien al cliente pero el cliente nos tiene que tratar bien a nosotros", defiende. "No te dejes nunca tratar mal", le dice a Carla.