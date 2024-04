Torito fue uno de los invitados al cumpleaños de Sergio Ramos en StreetXO, uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz, de donde, según confesaba en Zapeando, se había llevado un 'souvenir' de la celebración.

Se trataba de un plato con motivos florales y una calavera en el centro, que se planteaba anunciar en Wallapop. Sin embargo, Cristina Pedroche aprovechaba una tarde en la que coincidió con el colaborador para pedirle que lo devolviera. "Si tú me lo hubieras pedido, te lo hubiera regalado", le aseguraba la zapeadora, y este prometía que se lo traería.

Dicho y hecho. Torito sorprende a la de Vallecas entregándole la pieza que se llevó de la vajilla. "No hay que robar, ya lo he entendido", asegura, y añade: "Te devuelvo el plato que me llevé de tu local". Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.