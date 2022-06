"Vamos a hablar de dios, de un dios cercano, que se ve y del que no hay dudas, solo pruebas", destaca Dani Mateo al pedir al público que se ponga de pie en plató para aplaudir a Rafa Nada tras conseguir su 14º Roland Garros. "Ya es el más grande de los más grandes", insiste el presentador de Zapeando, que explica que lo hizo "con 36 años, lesionado y rodeados de franceses".

Para empezar, Dani Mateo compara dos fotografías del tenista. La de Rafa mordiendo su 14º Roland Garros y su 1º. "Hemos visto a una persona crecer ganando, es increíble", destaca Quique Peinado mientras Miki Nadal recuerda que en el primer Rolad Garros de Rafa Nadal ni siquiera existía laSexta. Además, Quique Peinado destaca que el diario Marca lleva en su portada cómo pese a los años pasan hay algo que no cambia nunca: pase lo que pase siempre gana Rafa. Com ejemplo han detallado cómo desde el 1º Roland Garros de Nadal ha habido dos papas, dos reyes y tres presidentes del Gobierno en España, no había Iphone ni Android y España ni siquiera había sido campeona del mundo ni de fútbol ni de baloncesto.