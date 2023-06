Tamara Falcó e Íñigo Onieva están a tan solo una semana de darse el 'sí, quiero' y la marquesa de Griñón ha dado más detalles de cómo será su boda en El Hormiguero, algo que no interesa a Dani Mateo: "Si fuera por mí no hablaría de este tema".

Y, es que, el presentador no habla de bodas a las que no se le invitan pero, además, "Tamara Falcó me ha roto el corazón". "Yo tenía posibilidades", desvela en Zapeando, donde llgaron a hablar con ella y le "pusieron varios vídeos en los que le declaraba mi amor".

Eso sí, Dani Mateo asegura que por teléfono le dijo: "Ahora estoy con pareja, pero si no por qué no quedar contigo a tomar un café". Algo que le hizo ilusiones, al igual que cuando vio a Íñigo en el Burning Man: "Dije 'esta es la mía'", comenta al tiempo que se frota las manos, tal y como puedes ver en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas. ¡No podrás parar de reír con la imaginación del presentador!