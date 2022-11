Vicente, un hombre de origen extremeño, ha llamado al programa 'Dos de tarde' del canal Extremadura buscando pareja para su madre. Pero quién sabe si "por los nervios o la emoción, al hombre se le notaba un poco acelerado", apunta Quique Peinado.

Y, es que, desde que Sara dio paso a la llamada, el hombr no dejó de hablar: "¡Buenas tardes! Encantado de haberte conocido, Sara, que tenía muchas ganas. Me hace mucha ilusión de verte". Pero cuando le preguntaron de dónde era, empezaron los problemas de comrpensión. "Reconozco que yo no le he entendido muy bien", comenta Cristina Pedroche desde el plató de Zapeando, que pregunta: "¿Es posible que llamara desde el pueblo con el nombre más largo de España?".

Además, cuando Sara le preguntó que dónde estaba su madre, él contestó: "Está en el váter, a ver si sale la jodía. Es que nos han tenido 30 minutos esperando y la mujer pues...". Puedes ver la surrealista llamada telefónica de Vicente buscando un novio a su madre en el vídeo principal de la noticia. "No sé si Vicente está llamando por teléfono o asomado a una ventana", reacciona Dani Mateo, que no puede parar de reír.