Tras la publicidad, Dani Mateo desvela al volver al plató que Valeria Ros estaba contando "una anécdota buenísima". La propia zapeadora la cuenta en pleno directo en plató. "En la escuela de interpretación no me enseñaron a besar y en la única obra de teatro que hice tenía que besar", explica Valeria Ros, que afirma que se puso muy nerviosa: "Le comí la boca de una manera que igual me pasé".

"Entonces, en la segunda función me tocó el culo", explica Valeria Ros, que destaca que cuando él vio que ella le metió la lengua él le agarraba el culo. "Pero, ¿todo esto delante del público?", pregunta alucinado Dani Mateo. Puedes conocer más detalles de esta cómica anécdota en el vídeo principal de esta noticia, donde Valeria Ros se ofrece a ser 'chica Almodóvar' y cuenta qué fue lo que aprendió a partir de ahí del mundo del cine.