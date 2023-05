Cristina Pedroche muestra a sus compañeros de Zapeando el vídeo viral de una influencer que ha necesitado un viaje a Italia para descubrir que "el zumo de naranja se puede hacer exprimiendo naranjas".

"Esto puede que se sepa, pero no lo creo porque yo no me había dado cuenta", espeta esta joven en sus redes sociales, donde saca una "máquina" que le ha costado 20 dólares y un par de naranjas para hacer zumo de naranja. "¿No es genial? Así tienes el zumo de naranja más fresco y sin aditivos del mundo", muestra emocionada.

"Tengo dudas de que sea real", comenta Dani Mateo, una opinión que también comparte Cristina Pedroche, que le parece increíble: "¿Este vídeo va en serio o es una cachonda que se quiere quedar con nosotros?". "Yo también pensé que era una broma, pero es real y le pareció todo increíble", resuelve Quique Peinado la duda en el vídeo principal de la noticia.