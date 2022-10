Cristina Pedroche cumple este domingo 30 de octubre 34 años y el equipo de Zapeando ha querido sorprenderla haciéndole pasar un mal rato. "Un momento", interrumpe Dani Mateo el discurso de Miki Nadal al ver que meten un baúl misterioso en el plató del programa. "A mí no me han dicho nada", comenta el presentador, al tiempo que se acerca a la caja misteriosa donde encuentra un sobre: "Este baúl solo lo puede abrir Cristina Pedroche".

"¡Pablo me dijiste que no!", espeta ella, que pide a Dani Mateo que se quede a su lado por si es un susto de Halloween. Es entonces cuando dice: "A lo mejor es un regalo bonito por mi cumple". Puedes ver cómo abre la caja y se lleva un sorpresón de parte del equipo de Zapeando en el vídeo principal de la noticia: "Gracias a todo el equipo también por dejarnos disfrutar de Halloween. Somos un equipazo que llevamos muchísimo tiempo. Ahora nos comemos un trocito". Dale al play y no te pierdas este emotivo momento.