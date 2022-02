Edurne ha visitado el plató de Zapeando, donde la cantante se ha mojado y ha dado su opinión de Chanel, la representante a España en Eurovisión. Además, Lorena Castell le ha mostrado varios de sus vídeos de Tik Tok. Y es que cada vídeo que Edurne protagoniza en esta conocida red social se hace viral."Eres una revolución en Tik Tok, esto es muy fuerte", ha destacado Lorena Castell, que ha afirmado que tiene, incluso, más seguidores que en Instagram,

"Me lo paso muy bien, es muy divertido", ha declarado Edurne, que ha contado que comenzó en Tik Tok gracias al confinamiento por la pandemia. Por otro lado, Quique Peinado ha preguntado a la cantante por los nombres de sus temas: "Nos hemos fijado en que hay una temática muy recurrente en tus canciones, ¿estás durmiendo bien?". "Otras, no me había dado cuenta", ha confesado alucinada Edurne cuando en Zapeando descubren qué temática llevan todas sus canciones. Descubre de qué se trata y la explicación de Edurne ante esta 'obsesión' en el vídeo principal de esta noticia.