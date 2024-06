El cantante Lenny Kravitz ha cumplido recientemente 60 años. El artista, que además recientemente ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, sigue siendo uno de los cantantes más destacados del panorama actual. Iñaki de la Torre visita Zapeando para repasar algunos hitos de la carrera del intérprete.

Una de sus canciones más populares es 'It Ain’t Over Till It’s Over'. El periodista explica que el tema fue su primer gran éxito. "Este éxito viene de un fracaso ya que el cantante le cantaba 'Nada se acaba hasta que se acaba' a la que era entonces su mujer, Lisa Bonet", cuenta Iñaki. "Se divorciaron al año siguiente, se ve que la canción no le funcionó", añade el periodista.

El cantante, según ha contado, lleva nueve años siendo célibe. "Lo hace por motivos espirituales, porque así está más en paz consigo mismo", explica María Gómez.