Iñaki Urrutia recomienda que si queremos hacernos un cambio de look, debemos asegurarnos de que nuestro peluquero "no esté con hambre". Se refiere al que aparece en este vídeo viral, en el que realiza un peinado a un cliente pero no con fines estéticos sino prácticos.

Peina su cabello y lo fija con forma de cuenco para después colocar unos fideos chinos encima. Les añade agua y los cubre con papel de aluminio para calentarlos con el secador. Unos minutos después, destapa su cabeza, los condimenta y se los come.

"¡Qué asco!", espeta el zapeador, a lo que Gakian apunta que pueden hacerlo ellos en Zapeando porque con la longitud de su pelo podrían hacer "una cosa guapísima, como un kilo de noodles".