Sergio Dalma visita 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco, “Sonríe porque estás en la foto”, y asegura que a sus 59 años se siente mejor que nunca. Pablo Motos le pregunta si alguna vez ha recurrido al bótox y este le cuenta su experiencia con él para eliminar algunas arrugas.

"Me pusieron de todo. Creo que a un tío cuando va a un sitio de estos le venden todo y a mí me lo colocan siempre todo", comenta, y expone que, dos días después, "parecía Carmen de Mairena. El ojo medio cerrado y una sensación como cuando te levantas por la mañana hinchado, pero no se iba la hinchazón".

Sin embargo, Cristina Pedroche señala que "no hay mal que por bien no venga" y declara que el cantante podría haber aprovechado las ventajas del postoperatorio y darse un paseo por el centro, porque nadie se hubiera reconocido para pedirle fotos.