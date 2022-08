"Voy a empezar con la imagen más relajante que he visto en mi vida", anuncia Valeria Ros, que ha encontrado en redes sociales el viral de una perrita que resume a la perfección "lo que son las vacaciones": "Se ha quedado dormida en un barreño mientras le cae un chorro de agua entre las patas". "Si esto no es felicidad, no sé qué es", expresa la humorista.

En cambio, Lorena Castell tiene otro punto de vista: "Es el satisfyer canino", espeta, provocando las risas en el plató de Zapeando. Puedes ver el adorable vídeo viral protagonizado por esta perrita a remojo en el vídeo principal de la noticia.