Santi Alverú regresa al plató de Zapeando como Defensor del Espectador. En su visita, el zapeador manda un saludo a dos de sus seguidoras, un momento que deja a Lorena Castell alucinada: "Pero, qué pasa, ¿te ha gustado la foto de ella en Instagram y le estás metiendo fichas?".

El zapeador, entre risas, contesta a su compañera con un divertido zasca en el que habla del espectacular cambio de look de Lorena Castell, quien se ha teñido de rubia como puedes ver en el siguiente vídeo. Pero la cosa no ha quedado ahí y es que Lorena se guardaba un as bajo la manga: otra divertida pulla sobre el día en el que compartió taxi con Alverú. Puedes ver la lluvia de zascas entre ambos en el vídeo principal de esta noticia.