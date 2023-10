Dani Mateo presenta, como cada tarde, a los colaboradores que le acompañan esta tarde: "Bienvenidos Quique Peinado, María Gómez, Miki Nadal y Santi Alverú". Aunque se sorprende con la presencia de este último, que dice: "Hace tanto tiempo que no vengo que en el camerino, o lo que me dejáis como camerino, había un catálogo de ataúdes", espeta, para acto seguido asegurar: "Os prometo que no es broma".

"Es por si alguna vez decides acabar con esta agonía", espeta Dani Mateo, que no puede contener las risas y el vacile. "O por si te quieres mudar a un sitio más amplio", continúa el vacile Quique Peinado. Puedes ver este cómico momento en el vídeo principal de esta noticia.