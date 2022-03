Megan Maxwell ha sido la última entrevistada de Jordi Évole en laSexta. Y es que la escritora, que ha vendido más de cinco millones de libros, no es tan conocida como parece. Por eso, el presentador ha querido hablar con ella para conocerla mejor. Desde su verdadero nombre a sus reflexiones sobre sus novelas eróticas que arrastran a millones de fans. Y es que es recibida como una auténtica estrella de rock por sus seguidoras. "He visto llegadas tuyas a aeropuerto y he alucinado", le ha confesado Évole.

Pero no es la única escritora de su familia. María Gómez cuenta en plató que la hija de Megan Maxwell, Sandra Miró, también escribe libros. Eso sí, diferentes a los de su madre. "Escribe novela adolescente con temática LGTBI y está en un momento superventas", explica María Gómez.