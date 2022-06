Dani Mateo arranca Zapeando hablando de los "mensajes de Whatsapp con los que las madres te responden cuando no te lo esperas". Es lo que le ha pasado a Pablo J. Álvarez tras mandarle una fotografía a su madre con un filtro poniéndose ojos azules. Además, añadía un comentario que ponía "si hubiera salido con los ojos azules de la familia".

Pero la madre ha sacado todo su veneno y ha respondido con otra foto. En concreto, con la imagen de una modelo y el siguiente comentario: "Si yo hubiera salido así, no me hubiera casado con tu padre y tú no estabas ni con castaños ni con azules".