La reportera Jiaping Ma quiere saber qué pasa cuando el amor se termina. Es por ello que ha salido a la calle para, a través de sus preguntas, conocer las experiencias de la gente con sus exparejas. La reportera quiere saber qué han hecho con los regalos que tienen de sus ex.

Una señora le explica que ella sigue guardando muchos regalos de sus ex. De hecho, sorprende a la reportera cuando le muestra un anillo. "¿Qué quieres que lo guarde el brillante?", le contesta divertida. Jiaping está de acuerdo: "El brillante lo tienes que llevar encima todo el rato". Otro chico le dice que él cree que no tiene nada guardado. "Hace unos años encontré alguna cosa que se acabo rompiendo o algún dibujo, pero acabé tirándolo", le explica.

Otra chica explica que tenía un perfume "que no le gustaba nada" que le regaló su ex. "No lo puedo ni oler, le tengo manía plena", argumenta. La reportera también charla con una pareja. Uno de ellos le cuenta que se lleva bien con uno de sus ex y que, además, guarda un pijama que le regaló. Su novio explica a la reportera que le ha prohibido ponerse la prenda, lo que provoca la risa de Jiaping.

La reportera les pide también que completen la frase "con un ex nunca hay que...". Las respuestas son variadas: desde tomarse un café a tener relaciones sexuales. Además, les permite dejar un mensaje a algunos de sus ex.