Renata Zanchi visita el plató de Zapeando para hablar de famosos a los que les dio por dedicarse a la música sin tener talento para ello. A algunos no se les dio nada mal y cosecharon grandes éxitos como es el caso de Paris Hilton, quien sacó un disco con el que vendió seis millones de copias.

Uno de los temas de la millonaria, 'Best Friend’s Ass', está basado en alabar el culo más famoso del mundo, del de su amiga Kim Kardashian, quien también aparece haciendo un cameo en el videoclip. "Me encanta, este cacho de videoclip, con esta canción y que salga Kim Kardashian, me parece una maravilla", afirma Cristina Pedroche, que confiesa que le gustaría salir de figurante.