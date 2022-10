"¡Hoy retorna, Miki Nadal!", destaca Dani Mateo, que presenta a su compañero por todo lo alto tras regresar al plató convertido en padre por segunda vez. "Bueno, padre por segunda vez, abuelo por primera...", bromea Miki Nadal, que destaca que "ya tiene una edad", por lo que podría ser abuelo.

Por su parte, Cristina Pedroche, como madrina de la pequeña no puede evitar lanzarle un par de piropos: "Es preciosa y encima, buenísima". "Todos los días voy a verla", afirma la zapeadora, que se ha adelantado a Miki Nadal para regalarle su primera camiseta de fútbol y no, no es la del Real Madrid, el equipo del padre sino la del Rayo Valleca, como ella. Puedes ver la divertida conversación entre ambos sobre este regalo sorpresa en el vídeo principal de esta noticia.