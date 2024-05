Gipsy Chef vuelva a Zapeando con una propuesta culinaria muy sencilla, rápida y deliciosa: unos buñuelos de aguacate y queso. "Una receta muy 'instagrameable'", afirma el cocinero. Para elaborarla necesitamos: aguacate, un huevo, almidón de maíz, harina de trigo, yogur natural, sal, comino, levadura química, ciruelas pasas y queso, así como brochetas y aceite para freír los buñuelos

Primero se elabora la pasta de los buñuelos. Para ello, se pone la carne del aguacate en un recipiente junto con un huevo, una cucharada de almidón de maíz, una cucharadita de harina y una cucharada de yogur natural. "Si es un yogur tipo griego, más cremoso, mejor", explica el chef. Por último, se añade a la mezcla una pizca de sal, comino y una cucharada de levadura química. Por último, se tritura todo hasta que se quede "bien mezcladito" y cremoso, y se reserva.

Seguidamente, hay que cortar unas ciruelas pasas en trozos muy pequeños. "Si no queremos ciruelas pasas podemos ponerle unas uvas pasas", explica el chef. También se pueden utilizar dátiles, como sugiere Valeria Ros. Cuando las ciruelas están bien picadas, se añaden a la pasta de los buñuelos. "Es importante no triturar las ciruelas con el resto ya que no se trata de que se haga una pasta sino de que haya trocitos", explica el chef.

El siguiente paso es cortar taquitos de queso. En este caso, Gipsy Chef ha usado queso de Idiazábal ahumado, pero se puede usar cualquier queso. Cada uno de los trozos de queso debe pincharse en una brocheta. Seguidamente, se enharinan los trozos de queso pinchados "para que la masa se agarre bien al queso", argumenta el cocinero, y, después, se mojan en la pasta de los buñuelos. Por último, se fríen en aceite muy caliente.