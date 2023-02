Kiko Rivera ha visitado La Resistencia y se ha abierto en canal con David Broncano, a quien ha confesado qué pasó con el dinero que tenía en la cuenta: "Desapareció todo", explicaba. ¿La razón? Había invertido una "pasta" en criptomonedas y le ha "ido como el culo". Algo que probablemente no ha sentado nada bien a su mujer, Irene Rosales, como bien predice Miki Nadal en Zapeando: "La mujer de Kiko se enteró en La Resistencia que había perdido todo el dinero de las criptomonedas y al volver a casa él se enteró de que dormía en el jardín", bromea.

Pero no fue de lo único de lo que hablaron. David Broncano le propuso hacer una sesión con Bizarrap al estilo de Shakira, pero tirándole 'beef' a su madre, Isabel Pantoja: "Flipas si lo haces". "Me he imaginado a mi madre respondiéndome en plan bestia", le decía entre risas, algo que le daría "mucho miedo". Si lo haces, "tu madre te hace una copla de vuelta", espetó el presentador del programa. Puedes ver la cómica reacción del DJ y los mejores momentos de su entrevista en La Resistencia sobre estas líneas.