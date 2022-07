La portada de Victoria Federica en la revista ¡Hola!, donde se la ve montada a caballo se ha convertido en trending topic. Para analizarla, nadie mejor que Josie. El experto en moda de Zapeando ha hablado sobre la comparación que se ha hecho en redes sociales entre la fotografía de la hija de la infanta Elena y el cuadro del Conde-duque de Olivares. "Es lo que más tenemos que agradecer a Victoria Federica, que nos está enseñando historia".

"Yo creo que ella piensa que dedicarse a la moda es ser influencer y no, no es tan fácil", comenta el colaborador, que pide a la joven que si va a adentrarse en este mundo "nos traiga looks nuevos": "Si te vas a vestir de amiga de Rosalía, de eso hay millones", sentencia el experto en moda que, sin embargo, considera que esta primera portada de Victoria Federica "abre una caja de muchos truenos". El análisis completo, en este vídeo.