"Soy un tío muy obediente, a mí me dicen di esto y yo lo digo", explica Dani Mateo en plató mientras Miki Nadal le vacile preguntándole quién le manda decir una cosa o la otra. "Ah, pero ¿vosotros no lo inventáis?", continúa vacilando Quique Peinado al presentador, que pide que no le hagan hablar de una persona de la que no puede hablar.

Tanto es el vacile a Dani Mateo que, al final, al presentador se le termina cayendo un moco en directo en el plató con la tontería. "Se me ha caído un moco", confiesa Dani Mateo, que desata las risas de Cristina Pedroche y el resto del plató. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.