Valeria Ros vuelve una tarde más con su sección 'Lo que pides y lo que te llega' y, en esta ocasión, trae un "rizador de pelo automático plancha rizadora" que, según ella, te deja el pelo como si fueras "de boda". Además, "tiene función de apagado automático e indicador de zumbador", que es lo que más ha gustado a la colaboradora vasca.

Un aparato que, como no puede ser de otra manera, prueba en pleno directo a pesar de no tener "protector térmico", como el que le aconseja Cristina Pedroche que se eche antes de usarlo. Pero ella se arriesga, mete el mechón, lo enrolla y lo deja unos segundos. Sin embargo, el resultado no es el esperado: "Te ha hecho una rasta", espeta Lorena Castell, al mismo tiempo que Valeria suplica a sus compañeros que le saquen el pelo del rizador. Es en ese momento cuando la de Vallecas espeta: "Huele a quemado". Puedes el momentazo que se vive en plató en el vídeo principal de la noticia.