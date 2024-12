Raquel Perera da las claves para cumplir los propósitos de año nuevo: de asumir los altibajos a premiar los logros

A menos de una semana para que empiece 2025, llegan también los típicos propósitos de año bueno. ¿Se pueden cumplir? Según explica Raquel Perera solo un 8% de las personas consigue alcanzar su objetivo. La experta en coaching analiza algunos de los motivos, entre ellos la forma en que los afrontamos.

"4 de cada 10 personas acaba sufriendo problemas de ansiedad", afirma Raquel en el vídeo sobre estas líneas, donde desvela que, entre enero y febrero los casos de ansiedad en las consultas "crecen un 20%", en gran parte debido a las "altas expectativas de cambio".

Para alcanzar los propósitos de año nuevo, Raquel recomienda trazar un plan que pasa por plantear propósitos alcanzables. "Si no has hecho nunca deporte, no te plantees ir al gimnasio de lunes a domingo", explica.

También apunta que hay que evitar crear listas interminables de propósitos y pretender hacerlo todo a la vez. "Centrarse y priorizar las cosas que son fáciles de asumir y conforme vayamos consiguiendo estos objetivos vamos con el siguiente", recomienda.

Otra clave es aceptar los altibajos, los fallos que según ella son "parte del proceso" y que "tenemos que asumirlos": "No hacerlo de forma correcta y perfecta no te tiene que llevar a abandonar", asegura la experta, que también propone premiar los logros porque "ayuda mucho a continuar y va a reforzar la capacidad de compromiso".