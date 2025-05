Un quirófano se incendia en Japón por culpa del pedo de un paciente: "Esto puede pasar, este miedo es real"

Nacho García comparte un curioso suceso ocurrido en Japón. Como cuenta el zapeador explica que un quirófano se incendió por culpa del pedo de un paciente. "Esto puede pasar... este miedo es real", afirma Nacho. "Un momento", indica Dani Mateo, "¿pero, tan mal olía? ¿Lo han quemado con él dentro? ¿Esto es mejor que airear?".

García explica que una paciente iba a ser operada cuando la anestesia le hizo soltar un gas. "El metano se mezcló con una pequeña fuga de hidrógeno y... ¡boom! Algún enfermero se quedó sin cejas", indica el zapeadora. "Al parecer, el director del hospital declaró: 'El metano se mezcló con el hidrógeno, hubo una fuga en el equipo y, vamos... que la hemos liado parda", añade Quique Peinado, en tono de broma.

"Esta noticia tiene que ser fake porque yo he estado en Japón y esa gente no se tira pedos", afirma el presentador de Zapeando. "No se tiran pedos y, si se tiran pedos, huele a tofu", añade. "Con todo lo que comen y los potingues esos que están encima de la sopa y huevos podridos o fermentados...", comenta Isabel Forner.

"¿Cómo que huevos podridos?", le pregunta Dani. "Fermentado y podrido, para mí, es exactamente lo mismo?", responde Isabel. "¿Qué te crees que sus pedos huelen a rosas o qué te pasa?", añade la zapeadora, 'indignada'. Forner considera que debido a la mezcla de ingredientes que lleva el ramen la ventosidades de los nipones no deben oler bien. "A ver... yo he comido ramen y me he tirado pedos y creo que está todo bien", concluye Nacho.