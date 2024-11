El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido visto paseando por la playa. Unas imágenes que, como se pueden apreciar en el vídeo de Zapeando, resultan un tanto cómicas, pues parece que Biden no sabe muy bien cómo andar en la arena.

"El verbo igual no es caminar; a lo mejor es mantener el equilibrio con cierta dificultad", comenta Quique Peinado tras ver las imágenes, para después añadir que parece "Bambi caminando" por primera vez.

"Pobre hombre… también os digo, meter en la arena a un hombre que no se tiene en pie en tierra firme… a lo mejor son cosas que no hay que hacer, porque no le estamos haciendo un favor a Biden", señala el zapeador.

Por otro lado, Miki Nadal hace mención de la labor del equipo de seguridad de Biden: "Los del servicio secreto deben estar pensando: 'Cuatro años protegiendo su vida de atentados terroristas y le va a acabar matando, tropezarse con una caracola en la playa'".