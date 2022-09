El Intermedio ha cumplido 2.500 programas y, para celebrarlo, recibió la visita en plató de José Luis Rodríguez Zapatero, quien cantó el 'Cumpleaños feliz'. Un momentazo que puedes ver en el vídeo de abajo. "Ay, sin ánimo de hacer sangre, Dani, el expresidente desconoce por completo quién eres", destaca Quique Peinado entre risas al ver el momento en el que Dani Mateo le recuerda su nombre en directo a Zapatero.

"Sí, pero me conoce más que Borrell", destaca Dani Mateo a Quique Peinado, al que el cuenta en el vídeo principal de esta noticia la divertida anécdota que vivió con el socialista en el plató de El Intermedio fuera de cámaras. "La directora de El Intermedio me pidió que me acercara a Borrell y le contara cómo va a ir todo", recuerda Dani Mateo, que destaca que le soltó "un rollazo" a Borrell, que el dejó a terminar para, finalmente, preguntarle: "¿Y tú quién eres?". Puedes ver cómo lo cuenta Dani Mateo en el vídeo de arriba.