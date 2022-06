Nada más comenzar Zapeando, Miki Nadal sorprende a Valeria Ros ensalzando, ante todos sus compañeros su belleza: "¡Qué guapa sales en imagen, Valeria!", expresa. Una afirmación con la que el resto de colaboradores no pueden estar más de acuerdo y, por eso, sugieren al cámara que haga zoom sobre su rostro. "No, zoom, no", se queja la colaboradora vasca, para acto seguido asegurar que así se le ven "los defectos".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver este momento en el que Valeria Ros, a pesar de asegurar que le causa "horror" y "estrés", intenta seducir a la cámara. "¡Mira qué ojazos tienes!", piropeaba Miki Nadal a su compañera.