"¿Por qué llevas las manos manchadas, Miki?", no puede evitar interrumpir Quique Peinado el discurso de sus compañeros. Y, es que, el de Zaragoza tiene las manos pintadas con diferentes colores: "Es que el tóner es muy caro, se me abrió el cartucho y se me salió un poco", se justifica, sin poder evitar contener las risas.

Lo peor de todo, según él: "No sé cómo se va esto", y asegura que lo ha mirado, pero no ha encontrado solución. "Pues con alcohol o acetona", le sugiera Cristina Pedroche. "Con acetona nada", comenta, y explica que ya lo ha probado: "La lejía será el único método". Puedes ver el divertido momento que se vive en plató gracias a las manos de Miki Nadal en el vídeo principal de la noticia.