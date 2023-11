Hace unos años un vídeo consiguió hacerse viral en redes sociales. Estaba protagonizado por una niña de dos años que decía "la que has 'liao', pollito". Zapeando tiene la oportunidad de entrevistar a su protagonista, Iune, y a su madre diez años después.

Sobre cómo le afectó la viralidad del vídeo, Iune cuenta que a los cinco años fue más consciente del vídeo pero, por suerte, la gente ya no la reconocía. Merche, su madre, cuenta que la frase "La que has liado" es una expresión muy popular en Almería, por eso Iune la utilizó, pero el añadido "pollito" fue cosa de la niña.

La frase "la que has 'liao' pollito" es una frase que todavía se utiliza. Como explica Iune, a veces cuando escucha a la gente usarla le gustaría acercarse y decir que es ella pero no lo hace porque le da vergüenza. Merche explica que, en el momento la situación fue muy dura para ellos debido a que no lo subieron ellos y se descontroló. Añade que quisieron poner una denuncia para que se retirara pero, finalmente, lo registraron para tener un control del mismo. A pesar de la viralidad del mismo, no ganaron gran cosa con él.