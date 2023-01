Estaban viendo un vídeo en Zapeando de una madre y una hija que se dan 5 minutos de felicidad a la semana en los que se incluyen desde chistes hasta cosquillas cuando Miki Nadal espeta: "El perro tiene pinta... ¡Hola! Qué raro, ¿acaso estoy loco?".

"¿A quién miras, Miki?", le pregunta, entre risas Dani Mateo, que es conocedor de que los cámaras están vacilando al de Zaragoza en riguroso directo. "Me están cambiando el tiro. ¿Por qué no me enfocas tú?", le pide a uno de ellos y, cuando lo consigue, se lo vuelven a cambiar provocando las risas en los demás zapeadores. Puedes ver el divertido momento y cómo Miki Nadal acaba por unirse a su enemigo y tomándole el pelo a los cámaras en el vídeo principal de esta noticia.