Josie sigue dando momentazos en 'Veo cómo cantas', el programa en el que ayuda a los concursantes a adivinar qué personajes del panel cantan de verdad. Pero la cosa no acaba ahí y es que el experto en moda también analiza los estilismos de la gente en plató.

Esta vez, a Josie no gusta nada el look de la 'gótica'. "Estoy indignado, estoy convencido de que no canta y que no es gótica, ¿este 'goticismo qué es?", destaca el estilista, que muestra su divertido look: "Esto es salmonete y profesor de latín, porque ¿cómo es este pantalón?". Puedes ver su cómico look, en el que lleva hasta purpurina rosa en el pelo, en el vídeo principal de esta noticia.