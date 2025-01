"El primer éxito de los Rolling lo compusieron John Lennon y Paul McCartney": Iñaki de la Torre, sobre la rivalidad Beatles-Stones

Hoy se celebra el Día Internacional de los Beatles y, para hablar de esta fecha señalada, Iñaki de la Torre analiza algunas curiosidades en Zapeando, entre ellas, la supuesta rivalidad que tenían con los Rolling Stones.

Iñaki asegura que se trata de algo "falso", no solo porque no se llevaran mal, sino porque "eran bastante amigos". De hecho, desvela en el vídeo sobre estas líneas que el primer éxito de los Rolling, 'I Wanna Be Your Man' fue compuesto por John Lennon y Paul McCartney.

Además, Mick Jagger y Keith Richards les hicieron los coros a los Beatles en la canción 'All You Need Is Love'. Así lo muestra en el vídeo sobre estas líneas, donde se puede ver al líder de 'Sus satánicas majestades' compartiendo escenario con los 'fab four' en una actuación que fue lo primero de la historia de la televisión que se retransmitió por satélite a 30 países.