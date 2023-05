Tras retomar sus planes de boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha escapado unos días a Portugal con sus amigas y su hermana, Ana Boyer, para celebrar su despedida de soltera. Durante su viaje, además de disfrutar del sol y la playa, también han visitado Fátima, algo que ha impactado a los colaboradores de Zapeando y al nuevo experto en revistas del corazón, Torito.

A todos, menos a Isabel Forner: "A mí me parece genial porque se ha ido a Fátima a rezar y luego se ha ido a Cascáis a tomar el sol. Es un viaje completo, de ensueño".

"¿Tú dónde quieres hacer la despedida, cariño?", se interesa Torito, a lo que la periodista deportiva no duda en responder: "La mía, en Fátima, no", suelta provocando las risas en el plató de Zapeando. En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar dónde le gustaría hacerla: "Qué católico todo", no puede evitar reaccionar Torito al conocer el lugar, y Dani Mateo espeta: "Me encanta que lo diga como si fuera una excéntrica".