Este año los zapeadores han decidido escoger a la persona encargada de comprar la Lotería del Niño en pleno directo: "Queridos amigos, se me comunica por pinganillo que ha llegado el momento", comenta Dani Mateo, ante la incrédula mirada de María Gómez que pregunta: "¿Va en serio?". "Va en serio porque no me quiero volver a quedar sin décimo", dice el catalán, que explica que el encargado de hacer el sorteo es Pablo, una persona del equipo que tiene una "mano inocente", ya que es "muy limpio y tiene la mirada clara".

"¿Del 1 al 10 cuál ha sido el número?", le pregunta, y acto seguido comunica que es el 3 el que se tiene que encargar de la lotería este año. Es en ese momento cuando Valeria Ros espeta: "¡No! ¡Está amañado!". "Voy a ir y va a tocar, pero está amañado. Justo has dicho el 3, con lo que te gusta el 7", echa en cara la vasca, que será la encargada de escoger y comprar el número de la Lotería del Niño para Zapeando. Puedes ver su 'pique' en pleno directo y cómo acusa al equipo de haber amañado el sorteo, en el vídeo principal de la noticia.