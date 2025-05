Pilar Vidal se 'baja' del barco de de Eurovisión: "Hice una porra y no acerté ni una"

La final del Festival de Eurovisión sigue trayendo cola. Muchos están indignados con el resultado de Melody, la representante de España en el festival pero, otros, van más allá y están molestos con el evento en sí. Uno de ellos es Pilar Vidal, que ha manifestado en 'Y ahora Sonsoles' que va a dejar de ver Eurovisión.

"No voy a ver más el festival", le cuenta a Sonsoles, "entiendo todo lo de los costes, los presupuestos y me parece un popurrí que yo termino con un dolor de cabeza que no lo entiendo muy bien". La periodista considera que se deberían establecer unas bases mínimas.

"No puede ser que un país participen 17, en otro salga uno, este techno, la otra no baile...", afirma Pilar. La periodista añade que muchas de las cantantes le parecían iguales. "Creo que ya está tan desperdigado que no sabes ni quien va ganar", reflexionaba, "yo hice un porra y no acerté ni una".

Iñaki Urrutia afirma que lo que le ha fastidiado a Pilar "es que perdió la porra". "Igual se habían apostado una cita con un policía italiano porque si no, no entiendo tanto enfado", añade el zapeador.