En el programa 'Me vuelvo al pueblo' de la Televisión de Castilla y León, encontraron a una vecina, María del Socorro, que provocó un momento muy divertido a cuenta de su vida sentimental. La señora, que se encontraba sentada en una silla al sol junto con una amiga, cuenta a la reportera que ella se ha quedado sola a pesar de que tuvo muchos pretendientes. Pero, positiva, añade, "nunca es tarde".

"Me he quedado soltera, virgen y mártir", afirma. "¡No!", grita la reportera, ante las risas de las señoras, "hay que ponerle un altar". "Cuantos años llevo yo por los pueblos y me la he ido a encontrar en Duruelo de la Sierra... a la virgen pura", añade la reportera. "Y sin estrenar", apostilla la mujer.

Pero el momentazo no se queda ahí y hay un giro de guion que nadie espera. "Los que quiero no me dan, y los que no me dan quiero", le dice a la reportera. "Y así le ha pasado a usted, ¿por eso se ha quedado virgen?", pregunta la reportera. María del Socorro confiesa, entre risas, "bueno virgen... pura sí pero virgen, ¿tú te crees que yo me voy a quedar pura? Con lo buenos que los hay..."