Valeria Ros ha vuelto a Zapeando con una nueva entrega de su sección 'Lo que pides, lo que te llega', en la que ha mostrado uno de los mejores inventos que se pueden encontrar en Internet: un pestillo portátil ¡por solo 9,99 euros!

"Te da una tranquilidad... se coloca en una puerta que no tenga pestillo y ya no pueden abrirla", ha indicado Ros, que ha mostrado algunos de los comentarios de los usuarios: desde "caga como un rey en los bares" hasta "para cuando estás con la parienta a solas y tus hijos son unos terroristas y no te dejan". Puedes ver su funcionamiento en el vídeo principal de esta noticia.

