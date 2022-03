Dani Mateo destaca en el plató de Zapeando la divertida visita de Boticaria García en Pasapalabra: "Ha dejado claro que es colaboradora de Zapeando porque nos ha dejado un par de momentos con los que llenar todo el programa".

Y es que hemos descubierto una nueva faceta de Boticaria García. "Cuando crees que conoces a alguien, va a Pasapalabra y te das cuenta de que no", destaca Lorena Castell, que muestra en el vídeo principal de esta noticia los momentazos de la zapeadora con Roberto Leal. Boticaria García contó que la han echado dos veces de sus clases de sevillanas y es que a la zapeadora no se le da especialmente bien bailarlas ni cantar como queda demostrado en este divertido vídeo, donde también puedes ver las cómicas bromas de los zapeadores al ver a su compañera: "He pensado que era un ictus".