"Es momento de ver qué se cuentan los López-Pardo", interrumpe Dani Mateo a los zapeadores, para dar paso a los compañeros de Más Vale Tarde. "Se acabaron las risas y empieza el apocalipsis", comenta el catalán, antes de que Iñaki López comience con "las tragedias" que llevan en el programa, como el ciclón que acecha Canarias o la movilización militar en Rusia, entre otras muchas cosas.

"Para no amargarte, y que tuvieras un buen finde, no te hemos querido hablar del impuesto a los ricos", sorprende el presentador de Más Vale Tarde a Dani Mateo, que no puede evitar reaccionar haciéndoles una peineta y despidiéndoles de forma contundente: "Adiós, buen programa". "Con razón tiene Miki mala cara", contraataca al acabar la conexión, provocando, así, las risas en el plató de Zapeando. Puedes ver el divertido rifirrafe entre los presentadores en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.