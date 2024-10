No todos los disfraces de Halloween tienen que dar miedo, y esta pareja de ancianos lo ha demostrado con creces. En lugar de los tradicionales atuendos de vampiro o monstruo, han optado por algo mucho más original: un disfraz de enchufe.

El hombre se vistió de clavija y la mujer de la toma de corriente, creando un conjunto que ha llamado la atención por su creatividad y sentido del humor. Tras ver el vídeo, Miki Nadal no pudo contenerse y comentó que "me dan un poco de envidia, pero no por lo que estáis pensado". Sin embargo, su comentario provocó las risas de sus compañeros de Zapeando.