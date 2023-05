La modelo grecochipriota Sophia Hadjipanteli reivindica el entrecejo poblado como algo bello, así que lo lleva ella misma. "Eso que veis no es una gato acostado ni un camino de hormigas, es natural", señala Valeria Ros.

"Me parece una liberación total, el pelo en las axilas, el no depilarse las piernas", defiende Eduardo Navarrete, que destaca la belleza de la maniquí y apunta que "le queda fenomenal y a lo mejor otra no lo podría llevar".

"Es muy Frida Kahlo", indica Dani Mateo. Sin embargo, Valeria Ros cree que "la sociedad no está preparada", a lo que el presentador le espeta: "Está preparada para todo, si hasta te ha aceptado a ti".