Durante la prueba de exteriores del último programa de MasterChef Celebrity, el equipo de Lorena Castell la lio con el postre. Concretamente María Escoté, que confundió la pasta filo con el papel de horno: "Yo no lo he hecho", negó en repetidas ocasiones, aunque finalmente acabó reconociendo su error después de que Pepe Rodríguez le dijera en qué momento se había liado: "Sí he sido yo, aunque hubiese jurado que no. Pero lo he puesto, lo siento", acabó reconociendo.

"Muy fan", comenta Quique Peinado, que ironiza con que lo que más le gustó de la prueba es "ese mejunje de papel de horno" que habían preparado a modo de postre. De hecho, cuando Lorena Castell lo probó pensó: "Esto parece cartón". "Hombre, ¡cómo que me había comido el papel de horno!", espeta al recordarlo ante sus compañeros de Zapeando, que no pueden aguantar la risa. "Cuando me di cuenta me dije: 'Con razón estaba malísimo'". Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de la noticia.